Actie voor geestelijke gezondheid: schepenen laten zich in station van Oudenaarde versieren met stickers vol complimentjes Ronny De Coster

08 oktober 2019

17u59 0 Oudenaarde In de stationshal van Oudenaarde liepen mandatarissen van verschillende gemeenten uit de Vlaamse Ardennen vanavond tijdens het spitsuur als kleurloze standbeelden rond. “Versier me, hang stickers met complimentjes en wijze spreuken op me”, zo nodigden ze voorbijgangers uit.

“Deze regionale actie kadert binnen de 10-daagse van de geestelijke gezondheid. We willen de werelddag Geestelijke Gezondheid op 10 oktober onder de aandacht brengen: mensen veerkachtiger maken en het taboe doorbreken over hoe we ons voelen is het doel”, lichtte Piet Metsu van de organiserende vzw Logo Gezond+ toe.

De actie gebeurde in samenwerking met de gemeentebesturen van Deinze, Sint-Martens-Latem, Zulte, De Pinte, Nazareth, Gavere, Kruisem, Oudenaarde, Wortegem-Petegem, Kluisbergen, Oosterzele, Sint-Lievens-Houtem, Zwalm, Zottegem, Herzele, Horebeke, Brakel, Lierde, Maarkedal en Ronse