Acht organisaties nemen deel aan Car Free Day: 73 auto’s minder in Oudenaarde Ronny De Coster

19 september 2019

18u22 1 Oudenaarde Acht Oudenaardse organisaties hebben deelgenomen aan de Car Free Day. Ze hadden hun personeel opgeroepen om de auto thuis te laten en zich met de (elektrische) fiets, het openbaar vervoer of desnoods carpoolend te verplaatsen.

Het stadsbestuur had een oproep gelanceerd bij de Oudenaardse bedrijven, scholen en organisaties om deel te nemen en hun werknemers te motiveren duurzame alternatieven te gebruiken. Acht Oudenaardse organisaties namen deel: het AZ Oudenaarde, Balta Oudenaarde, MPI GO!, KBO Eine en Mullem, KBO Sint-Jozef, ON Semiconductor, Richtpunt Campus Oudenaarde en politiezone Vlaamse Ardennen.

Fietsweekend gewonnen

Om de actie te ondersteunen, schonk stad Oudenaarde via lottrekking een bon voor een fietsweekend weg onder de deelnemende organisaties. KBO Sint-Jozef is de gelukkige.

Picknick

Ook het Oudenaardse stads- en OCMW-personeel werd aangemoedigd om op een duurzame manier naar het werk te komen. Wie de auto thuis liet, werd ’s middags getrakteerd op een gezellige picknick. Zo zorgden ze er voor, dat er 73 minder auto’s in de stad rondreden.

