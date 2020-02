Acht jonge mannen riskeren celstraffen tot drie jaar voor drugsfeiten: “Beginnen gebruiken om uithoudingsvermogen te vergroten” LDO

21 februari 2020

16u47 0 Oudenaarde De beklaagdenbank in de correctionele rechtbank van Oudenaarde werd vrijdagvoormiddag ingenomen door acht jonge mannen uit Oudenaarde, Gavere, Ronse en Nazareth. Ze zijn samen gedagvaard voor drugsfeiten.

De mannen, allemaal tussen 25 en 30 jaar oud, komen in september 2017 het vizier van justitie nadat de politie een melding krijgt dat A.L. (26) zich bezighoudt met het dealen van de drug mephedrone. Na een onderzoek met onder meer telefoontaps en huiszoekingen, besluit het parket uiteindelijk de acht mannen te dagvaarden. Drie worden verdacht van het dealen van drugs, de anderen zijn afnemers.

Volgens het parket is A.L. de centrale persoon in de criminele vereniging, die aan zo goed als alle soorten drugs, zoals cocaïne, ketamine, GHB, cannabis, xtc en mephedrone kan geraken. Hij wordt ook beschuldigd van het ter beschikking stellen van zijn woning om daar drugs te gebruiken. Omdat geen enkele van de beklaagden nog over een blanco strafblad beschikt, vordert het parket gevangenisstraffen van 8 maanden tot 3 jaar. De mannen riskeren elk ook een boete van 8.000 euro en het parket vraagt onder meer de verbeurdverklaring van 39.120 euro die A.L. verdiend zou hebben met zijn handeltje.

Voor eigen rekening

De beklaagden ontkennen dat ze een vereniging zijn en benadrukken dat ze voor eigen rekening verkochten of enkel gebruikten. “Mijn cliënt had dertig tot veertig afnemers, maar is wel geleidelijk aan in het drugmilieu terechtgekomen”, vertelt de advocate van A.L. “Hij is drugs beginnen gebruiken omdat hij zelfstandige is en hij moeite had om al zijn klanten te bedienen. De drugs dienden om zijn uithoudingsvermogen te vergroten. Daarna is hij beginnen verkopen om zijn eigen gebruik te financieren. Hij heeft nooit aan iemand gevraagd om voor hem te werken en de drugs te verkopen.” De rechtbank houdt het vonnis in beraad.