Acht dagen rijverbod en boete voor zware voet tijdens Ronde van Vlaanderen LDO

08 juli 2020

14u48 0 Oudenaarde Een bestuurder die tijdens de Ronde van Vlaanderen in Oudenaarde is geflitst, heeft zich in de politierechtbank moeten verantwoorden. De man reed 88 kilometer per uur waar hij 50 mocht, volgens zijn advocate omdat hij dringend medicijnen moest oppikken voor de organisatie.

De man werkte tijdens de Ronde van Vlaanderen voor een hospitalitybedrijf dat onder meer instond voor de vips. Omdat er te weinig personeel was, werd hem opgedragen om in Oudenaarde medicatie op te pikken voor iemand die onwel was geworden. Hij drukte daarbij stevig op het gaspedaal een reed 88 kilometer per uur waar hij 50 mocht. Volgens zijn advocate was de weg op dat moment afgesloten voor verkeer, maar mocht de man er wel rijden omdat hij een doorgangsbewijs had. De politierechter hechtte niet veel waarde aan die uitleg en merkte op dat de weg wel opengesteld was. Als dat niet het geval was, zou de politie er niet gestaan hebben met een flitscamera. De bestuurder kreeg een boete van 240 euro en een rijverbod van acht dagen opgelegd.