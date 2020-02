Absynthe Minded speelt try-out in Harmonie in Oudenaarde Ronny De Coster

19 februari 2020

23u10 0 Oudenaarde Absynthe Minded speelt op 11 april in Harmonie in Oudenaarde een try-out voor de nieuwe tournee. Dat heeft zaaluitbater Wim Merchiers woensdagavond bekendgemaakt. Er zijn maar 300 kaarten. Snel toehappen is dus de boodschap.

Bert Ostyn zakt met zijn indierock-/jazzband Absynthe Minded naar de stemmige zaal Haromonie af voor een try-out. “Voor de band de grote concertzalen en de festivals gaat veroveren, worden nieuwe nummers uitgeprobeerd. En dat gaan ze dus doen in onze zaal. Ze hebben enkele jaren geleden een paar keer gespeeld op Feest in het Park. We kennen elkaar dus nog”, verklaart zaaluitbater en gewezen organisator van het muziekfestival hoe hij de Belgische superband naar de Harmonie heeft gekregen. Tickets kosten 20 euro in voorverkoop en 25 euro aan de kassa, al is de kan klein dat er dan nog beschikbaar zijn.

Meer info: www.harmonieoudenaarde.be