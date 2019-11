Aarova smukt Syntra-campus in Oudenaarde op tot hippe ontmoetingszaal voor bedrijfsevents en familiefeesten Ronny De Coster

18 november 2019

12u30 4 Oudenaarde Maatwerkbedrijf Aarova opent op de voormalige Syntra-vestiging aan de industriezone De Bruwaan in Oudenaarde ontmoetingscentrum. “Bedrijven kunnen hier seminaries organiseren, maar we stellen de accommodatie even goed te beschikking van particulieren voor verjaardagsfeesten, jubilea, trouwpartijen en andere familiefeesten”, zegt directeur Thierry Snauwaert.

“Mensen met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt”, zo omschrijft Thierry Snauwaert de 390 werknemers die bij het maatwerkbedrijf Aarova aan de slag zijn. Sommigen hebben een fysieke beperking, anderen leven met een mentale problematiek. Maar bij iedereen wil de directeur dezelfde trots en beroepseer zien. “We werken er heel hard aan om iedereen die hier aan de slag is, te laten voelen dat hij of zij iets nuttigs doet en laten geen kans onbenut om dat ook in de kijker te zetten”, zegt Snauwaert.

Het Aarova, dat 25 jaar geleden met een vijftigtal medewerkers startte, is qua sociale tewerkstelling intussen acht keer zo groot geworden en behoort daarmee tot de grootste werkgevers van Oudenaarde en de regio. “We zijn al op vijf sites actief en werken ook op verplaatsing. We hebben onze restaurant Eat@12, maar ook eigen ateliers en dagelijks rijden 20 busjes met medewerkers van ons naar bedrijven om er te werken”, vertelt de directeur.

Ook voor private feesten

Hij ziet nog altijd ruimte om uit te breiden. Daarom kocht Aarova onlangs de voormalige Syntra-site op de hoek van De Bruwaan en de Deinzestraat.

“Met onze eigen medewerkers hebben we het hele gebouw opgeknapt. Alle ruimten zijn herschilderd en heringericht”, toont Snauwaert trots.In het gebouw zijn zalen ingericht die kunnen dienen voor de organisatie van seminaries voor bedrijven. “Zij worden een zeek belangrijke doelgroep, maar daarnaast zullen hier even goed ook familiefeesten kunnen plaatsvinden. Een verjaardag, huwelijksjubileum en zelfs trouwpartijen zijn hier perfect organiseerbaar. We hebben een bar, een feestzaal en een restaurant die iedereen kan huren voor activiteiten voor groepen. We werken uitsluitend op reservering: je huurt de locatie af. Het restaurant kan je bijvoorbeeld niet zomaar binnenstappen voor een lunch. Daarvoor hebben we Eat@12”, legt Snauwaert uit.