AAROVA organiseert “Pasta for Life” voor De Warmste Week van Studio Brussel Ronny De Coster

02 december 2019

10u20 3 Oudenaarde Het maatwerkbedrijf AAROVA, dat mensen met een beperking tewerk stelt, organiseert in het kader van De Warmste Week van Studio Brussel het evenement ‘Pasta for Life!’. AAROVA steunt met die actie de vzw ‘Projecten Burundi’, die zich inzet voor kansarme kinderen in Burundi.

AAROVA serveert een koud buffet van zelfgemaakte pasta’s als voorgerecht en warme, huisbereider lasagne. Deelneme kost 17 per persoon (10 euro voor kinderen tot en met 11 jaar). Er is ook een kerstmarkt met standen van de A-shop van AAROVA, wijnen van Eat@12 , geschenkartikelen van Burundi en nog veel meer. ‘Pasta for Life! vindt plaats op vrijdag 13 december en zaterdag 14 december van 18.30 tot 20.30 uur en op zondag 15 december van 12 tot 14 uur bij Aarova aan de Industriezone De Bruwaan 12 in Oudenaarde.

Inschrijven kan tot 10 december met een mailtje naar warmsteweek@aarova.be of per telefoon: 055/31.13.45