Aarova en Zonnehoeve produceren 15.000 mondmaskers voor hulpverleners in Oudenaarde, Kluisbergen, Kruisem en Wortegem-Petegem Ronny De Coster

18 maart 2020

17u27 48 Oudenaarde Onder het motto ‘wat je zelf doet, doe je meestal beter’, hebben de gemeenten van de politiezone Vlaamse Ardennen (Oudenaarde, Kluisbergen, Kruisem en Wortegem-Petegem) het heft in eigen handen genomen om het tekort aan mondmaskers aan te pakken.

De maatwerkbedrijven, Zonnehoeve Production in Eke en Aarova in Oudenaarde gaan samen maar liefst 15.000 mondmaskers vervaardigen. Zonnehoeve houdt daarvoor speciaal een productielijn open, want de reguliere werking lag door een aanvoertekort vanuit Frankrijk al grotendeels stil.

“De maskers zijn vervaardigd uit speciale stof en zijn gecontroleerd door de commissie ziekenhuishygiëne, waardoor ze voldoen voor de bescherming van de medewerkers. Een deel van de mondmaskers zal deze week nog worden verdeeld onder zorgverleners en hulpdiensten in Oudenaarde, Kluisbergen, Kruisem en Wortegem-Petegem en kunnen alvast de meest dringende nood aan beschermingsmateriaal opvangen”, zegt Oudenaards burgemeester Marnic De Meulemeester (Open Vld) De Meulemeester.

Het initiatief komt er op aangeven van de lokale veiligheidscel, waarin naast de burgemeesters ook de ambtenaren noodplanning van de betrokken gemeenten zetelen.