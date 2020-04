Aannemers werken door op Tacambaroplein in Oudenaarde en nog deze maand begint heraanleg Nestor De Tièrestraat in Eine Ronny De Coster

09 april 2020

10u16 3 Oudenaarde Ondanks de corona-maatregelen, staan er in de komende periode op verschillende plaatsen in Oudenaarde wegwerkzaamheden op het programma. “En die zullen ook allemaal doorgaan”, voorziet schepen John Adam (Open Vld), bevoegd voor Openbare Werken.

Binnen het grote Aquafin-project om de Rietgracht te ontdubbelen is een aannemer momenteel gewerkt aan de westkant van het Tacambaroplein. Daar komt de nieuwe riolering onder de weg naast het plein. Aansluitend zal binnen hetzelfde project ook een stukje van de Prins Leopoldstraat - Galgestraat afgesloten worden. Dat gebeurt in de periode van 20 april tot en met 17 juli. De handelaars blijven bereikbaar, net zoals de parking van het zwembad en de sporthal, maar dan wel wel enkel vanuit het centrum, niet vanuit de richting Eine. Plaatselijk is een beperkte omleiding voorzien.

Centrum Eine vernieuwen

Ook de geplande werven in opdracht van de stad gaan gewoon door. Zo starten binnenkort vernieuwingswerken in het centrum van Eine. “In de Nestor De Tièrestraat zal het wegdek worden afgefreesd en geherasfalteerd. “We maken van de gelegenheid gebruik om het straatbeeld te verfraaien door de aanleg van bloembakken”, zegt John Adam (Open Vld), schepen van Openbare Werken. De uitvoeringstermijn is voorzien tussen 20 april en 15 mei. “De aannemer werkt in verschillende fases om de verkeershinder zo veel als mogelijk te beperken. Alleen in de laatste week moet de straat voor het affrezen en herasfalteren noodgedwongen helmaal afgesloten worden. Maar het grootste deel van de tijd zal er altijd een rijvak vrij blijven en werken we met verkeerslichten”, licht de schepen toe.