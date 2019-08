82.486 euro subsidies voor energieprojecten in Oudenaarde Lieke D'hondt

02 augustus 2019

13u48 0 Oudenaarde De vernieuwing van de openbare verlichting en de aankoop van elektrische wagens voor de stadsdiensten in Oudenaarde krijgen een financieel duwtje in de rug dankzij de subsidies van Stroomversnellers, een campagne van het Vlaamse Energielandschap.

Oudenaarde ging vorige zomer net als andere steden en gemeenten de uitdaging aan om verschillende lokale energieprojecten naar voor te schuiven en hun inwoners te laten stemmen voor hun favoriete project. Dat bleek in Oudenaarde het ‘verledden’ van de openbare verlichting. De stad krijgt voor dat project een startbudget van 23.229 euro.

Duurzaam wagenpark

Oudenaarde diende in het afgelopen jaar ook twee andere projecten in. Eén voor de aankoop van een elektrische personenwagen voor de stadsdiensten en één voor de aankoop van twee elektrische bestelwagens. Op die manier kan de stad de oude dieselwagens vermijden. De elektrische personenwagen zal na de werkuren ook deel uitmaken van het project autodelen. De stad ontvangt voor de elektrische wagens een subsidie van 59.257 euro.

“Dankzij deze mooie bedragen kan Oudenaarde opnieuw een stap vooruit zetten in de realisatie van het klimaatplan”, zegt burgemeester Marnic De Meulemeester (Open Vld). “De aankoop van de elektrische wagens is bovendien een belangrijke stap in de verduurzaming van ons wagenpark. Op deze manier willen we in Oudenaarde nog meer inzetten op duurzame mobiliteit.”