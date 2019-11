70 kunstwerken op grafzerken liggen te kijk in het Liedtspark in Oudenaarde Ronny De Coster

06 november 2019

15u00 0 Oudenaarde Kunstig Gavere wou met het universele thema rond sterven een kunstproject van bovenlokaal belang realiseren. De tentoonstelling is rondreizend en had een laatste stop in Ronse in vorig najaar.

Het huisvandeMens, het Vrijzinnig Centrum Liedts en Netwerk Levenseinde bieden deze tentoonstelling in samenwerking met de Stad Oudenaarde voor de allerlaatste keer aan in het Liedtspark in Oudenaarde.

Het projectconcept werd bedacht en uitgewerkt door Paul Missant, Tony Van den Bossche, Benoit Mertens en Alex Vertenten.

“Met dit project worden bezoekers aangespoord om stil te staan bij het leven en de dood. De initiatiefnemers willen een thema dat verweven zit in ons menselijk bestaan bespreekbaar maken”, vat vrijzinnig humanistisch consulent Eline Dhaenens van het project samen.

De tentoonstelling is gratis te bezichtigen tot en met zondag 17 november.