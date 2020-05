65-plussers mogen niet meer werken in kinderopvang: “We hebben in Oudenaarde dringend vrijwilligers nodig” Ronny De Coster

01 mei 2020

12u03 0 Oudenaarde Als op 15 mei de scholen geleidelijk opnieuw opstarten, moet er vanaf dan ook opnieuw voor- en naschoolse opvang georganiseerd worden in zestien lagere scholen van het vrij en gemeenschapsonderwijs in Oudenaarde. Dat plaatje is nog niet rond: de stad is nog koortsachtig op zoek naar vrijwilligers, onder meer omdat 65-plussers niet in aanmerking komen.

Van 7 uur tot aan de start van de lessen en van vijftien minuten na het beëindigen van de lessen tot 18 uur moet de stad Oudenaarde in samenwekring met de scholen op zestien plaatsen buitenschoolse kinderopvang organiseren. Een uitdaging, zo blijkt. “De voorbije weken werd er de buitenschoolse kinderopvang georganiseerd op slechts vijf locaties waarbij ook maximaal gestreefd werd om de contactbubbels te handhaven. Nu de scholen weer opengaan en ook almaar meer ouders opnieuw gaan werken, komen meer vragen binnen om ook de buitenschoolse opvang in alle scholen te heropstarten”, vertelt Mathieu Mas (CD&V), schepen van Buitenschoolse kinderopvang.

Geen 65-plussers

Vooral de coronamaatregel dat alleen nog toezichters jonger dan 65 jaar mogen ingeschakeld worden, speelt de organisatie flink parten: in veel scholen is de kinderopvang vooral het werk van dames op leeftijd. “We zijn daarom ook dringend op zoek naar extra vrijwilligers die, samen met vaste opvangkrachten, instaan voor de opvang en begeleiding van de kinderen”, zegt de schepen. Wie in de kinderopvang aan de slag gaat, ontvangt een belastingsvrije onkostenvergoeding. Meer info bij Jessy Wandels (tel.: 055/33 51 24, mail: jessy.wandels@oudenaarde.be en Linda Reyns (tel.:055/33 51 68, mail linda.reyns@oudenaarde.be).