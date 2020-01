600 euro boete voor postbode na lichte aanrijding tijdens ronde op parking van politie LDO

15u24 0 Oudenaarde Een 31-jarige postbode uit Oudenaarde is door de politierechter veroordeeld tot een boete van 600 euro. De man was op ronde toen hij op de parking van de politie tegen een geparkeerde auto reed.

Omdat hij de aanrijding niet had gevoeld, reed de postbode gewoon verder naar het ziekenhuis om daar de post te bedelen. Het slachtoffer, dat op het moment van de aanrijding in de auto zat, kon de postbode aanspreken en attent maken op de lichte aanrijding. Omdat de postbode enkel wat vuil en geen schade zag, besloot hij opnieuw de parking te verlaten. Volgens het Openbaar Ministerie heeft hij zich zo schuldig gemaakt aan een vluchtmisdrijf, maar de politierechter is milder. Hij spreekt de man vrij voor vluchtmisdrijf, maar legt hem wel een boete van 600 euro op. De postbode benadrukt dat hij na het incident nog is gaan aanbellen bij het slachtoffer om zijn excuses aan te bieden.