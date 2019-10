6 nieuwe huizen en 13 appartementen voor sociaal verhuur aan Diependale in Oudenaarde Ronny De Coster

21 oktober 2019

15u00 1 Oudenaarde De Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen heeft de symbolische eerste steen gelegd van het sociaal woonproject Diependale in Leupegem. Het project ligt bij het natuurgebied ’t Spei op een boogscheut van het stadscentrum.

“Met dit inbreidingsproject herwaarderen we een verloederd gebied en geven we het een zinvolle bestemming. Het past perfect in de duurzame aanpak van de huisvestingsmaatschappij op vlak van grondgebruik”, zegt Stefaan Vercamer, voorzitter van de Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen.

“De ligging van dit project, enerzijds in een groene omgeving en anderzijds dicht bij winkels, is uitstekend. Deze bouw in de deelgemeente Leupegem draagt er ook toe bij dat we het aanbod van betaalbaar wonen spreiden binnen de stad Oudenaarde”, legt Vercamer uit.

Kleinere gezinnen en alleenstaanden

“Dit project omvat 6 woningen en 13 appartementen met twee slaapkamers”, verduidelijkt Jeanique Van Den Heede, directeur van de Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen.

“Er wordt altijd een analyse uitgevoerd van de wachtlijst voor een bouwproject gevormd wordt. Dit project is bedoeld voor kleinere gezinnen en alleenstaanden, die toch het grootste deel vormen van de wachtlijst. We hopen het project in gebruik te nemen in het voorjaar van 2021”, voorziet Van Den Heede. Met de bouw is een investering van ruim 3,5 miljoen euro gemoeid.