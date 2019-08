50ste Valiezekoers dokkert feestelijk over de kasseien van Mullem Ronny De Coster

18u57 5 Oudenaarde Mooi weer was de organisatoren van de Valiezekoers voor hun vijftigste editie niet gegund en dus moesten ze het met wat minder toeschouwers stellen. Maar aan sfeer en spektakel was er op het jubileum geen gebrek.

En omdat de Valiezekoers voor de vijftigste keer over het dorpsplein dokkerde, werd de fanfare van de KSA Oudenaarde erbij gehaald. Op een boerenkar toerden ook de oorspronkelijke stichters van Vlaanderens gekste wielerkoers door het dorp.

Vreemde fietsen, waaronder door deelnemers zelf aaneengelaste tandems en politici die zich ook voor een wielerkoers laten uitdagen: presentatrice Kelly Pfaff had het nog nooit meegemaakt, maar was duidelijk onder de indruk van het volksvermaak dat in het pittoreske Mullem na een halve eeuw nog niets aan sfeer en spektakel heeft ingeboet.