44.000 euro om kapel te stutten die niét op instorten stond. “Maar ik begrijp dat ingenieurs voorzichtig wilden zijn” Ronny De Coster

28 mei 2019

16u50 0 Oudenaarde De metalen steunpilaren die moesten voorkomen dat de kapel van Kerselare zou instorten, waren totaal overbodig. “De kapel heeft nooit op instorten gestaan. Maar ik begrijp wel, dat de ingenieurs geen risico’s wilden nemen”, zegt schepen Stefaan Vercamer (CD&V). Kostprijs van zoveel voorzichtigheid: 44.000 euro.

Bijna negen jaar staan in en rond de kapel van Kerselare boven de Edelareberg grote stutten om te beletten dat het dak van de betonnen constructie naar beneden zou komen.

Schepen Stefaan Vercamer (CD&V) kwam begin mei al met het verrassende nieuws, dat die maatregel eigenlijk niet nodig was geweest.

Hoe zo’n bijna miraculeuze wending mogelijk was, wou oppositieraadslid Kristof Meerschaut (N-VA) tijdens de jongste gemeenteraad wel eens vernemen.

Vercamer lichtte toe, dat ingenieurs en wetenschappers van de Universiteit Gent de toestand van de kapel veel slechter hebben ingeschat en uit voorzorg zware steunpilaren hadden aanbevolen. “Die palen mogen eigenlijk onmiddellijk weg. Dat dit nog niet is gebeurd, heeft te maken met de meimaand, die in Kerselare bedevaartmaand is en veel volk naar de kapel lokt”, zegt de schepen.

Veiligheid voorop gesteld

44.000 euro hebben de steunpilaren gekost. “Vandaag blijkt dat die niet nodig zijn geweest, maar dat weten we pas na onderzoek dat zeer grondig moest gebeuren en dat daardoor jaren heeft geduurd. Specialisten hebben het dak extra belast om na te gaan of er doorbuiging was en hebben gemeten of grote scheuren verder evolueerden. Dat blijkt allemaal niet het geval. Maar ik kan ondanks de kostprijs toch wel begrijpen, dat zij de veiligheid toch als prioriteit hebben gesteld en voorzichtig wilden zijn”, zegt Vercamer.

Hij gelooft dat er naar de herstelling van de kapel alvast veel minder geld zal gaan dan specialisten hadden gevreesd.