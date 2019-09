4.000 toeschouwers zien streekpiloot Pieter Tsjoen Aarova Shortrally winnen Ronny De Coster

15 september 2019

18u49 0 Oudenaarde De vijfde editie van de Aarova Shortrally heeft ongeveer vierduizend toeschouwers naar Oudenaarde en Kruisem gelokt. “De uitbreiding van het parcours is een succesvolle zet gebleken. Dit willen we zeker aanhouden”, zegt Hugo Van Opstael, woordvoerder van de organisatie.

Ook een opsteker: de overwinning ging naar een streekpiloot. Pieter Tsjoen zat bij vorige edities al eens als begeleider in de winnende wagen, maar vandaag won hij als piloot. Hij was drie seconden sneller dan Vincent Verschueren, ook een plaatselijke rijder.

Kris Van Woensel, die vijf jaar geleden de eerste editie van de rally in Oudenaarde won, had deze keer een minder dag. In de Boviestraat in Kruisem vatte de motor van zijn Porsche vuur. De brandweer snelde nog ter plaatse, maar de wagen is helemaal vernield. “Vermoedelijk is een technisch mankement de oorzaak. De race is verder rimpelloos verlopen. Ook de sfeer was top”, zegt Van Opstael.