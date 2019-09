35 eeuwenoude skeletten krijgen dertig jaar na opgraving definitieve rustplaats in Ename Ronny De Coster

03 september 2019

16u45 4 Oudenaarde Op de begraafplaats in Ename vond deze namiddag een opmerkelijke en unieke begrafenis plaats: restanten van 35 skeletten uit de 16de tot 18de eeuw, die dertig jaar geleden waren opgegraven bij de renovatie van de kerk van Ename, zijn samen in één kist in een graf gezet. “Dit doen we uit respect voor de betrokkenen”, zegt Stefaan Vercamer (CD&V), schepen van Burgerzaken.

Eind jaren negentig werd beslist om het schip van de Sint-Salvatorkerk van Ename in de oorspronkelijke toestand, en de vloer tot zijn oorspronkelijke niveau terug te brengen. Samen met de installatie van het vloerverwarmingssysteem moest bijna een meter grond worden uitgegraven. Uit de kerk zijn toen 180 skeletten opgegraven.

Wetenschappelijk onderzoek

“Op die menselijke resten is er heel veel archeologische onderzoek gebeurd. Maar een deel ervan is niet langer geschikt voor wetenschappelijk onderzoek. Het zijn die skeletten of delen ervan, die we vandaag herbegraven”, zegt Stefaan Vercamer (CD&V), schepen van Burgerzaken. “Bij leven was het de wens van deze mensen om een rustplaats te vinden in de kerk van Ename. Uit respect voor de overledenen en om een einde te maken aan zinloze verhuisbewegingen hebben we met het stadsbestuur besloten om grond op de begraafplaats van Ename ter beschikking te stellen voor een herbegrafenis van de archeologische menselijke resten. Zo vinden ze uiteindelijk toch een rustplaats die aansluit bij hun wens: zo dicht mogelijk tegen de kerk”, motiveert Vercamer de ongewone begrafenis.

Geestelijken en leken

“We kennen niet het individuele leven van al die mensen die we vandaag herbegraven hebben, maar het gaat alvast om mensen die in Ename woonden en leefden, vooral in de periode van de zestiende tot de achttiende eeuw. Het waren zowel geestelijken als leken. Geestelijken lagen begraven in de middenbeuk, gekleed in hun gewaden en met kousen en schoenen, terwijl de leken in linnen lijkwaden hun laatste rustplaats vonden. Hoe dichter bij het altaar, hoe duurder je begraafplaats was”, weet Vercamer.

Het stadsbestuur voorziet een kleine zerk met opschrift om de plaats te markeren en de geschiedenis uit te leggen.

Volgens gedeputeerde voor Erfgoed bij de provincie Oost-Vlaanderen Annemie Charlier, die op de plechtigheid aanwezig was, is de herbegraving van eerder opgegraven menselijke resten een Belgische primeur. “In andere landen is dat al gebeurd, maar bij ons nooit eerder”, weet Charlier.