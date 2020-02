35.000 euro om inkom WZC De Meerspoort rolstoelvriendelijk te maken Ronny De Coster

26 februari 2020

16u52 0 Oudenaarde De stad laat de inkomzone van het WZC Meerspoort in Oudenaarde verbouwen, omdat ze niet voldoet aan de normen voor toegankelijkheid en voorzieningen voor mensen met een fysieke handicap. De aanpassing zal 35.000 euro kosten.

“In het meerjarenplan van de stad hadden we aangekondigd dat we intensief werk zouden maken van een betere toegankelijkheid van openbare en private projecten. Het schepencollege heeft deze week het licht op groen gezet om alvast de inkomzone van WZC De Meerpoort aan te passen”, zegt schepen John Adam (Open Vld), bevoegd voor Patrimonium en Openbare Werken. “De ingrepen gebeuren net vòòr of na de Dag van de Zorg, die plaatsvindt op 15 maart. Er komt onder de inkomluifel een zijwaartse helling, die uitloopt op een plein in betonstraatstenen. Ook de bouw van een trap in beton voor de mobiele personen is voorzien. Het voetpad aan de tuintjes laten we vervangen door een graszone. Het voetpad is hier overbodig geworden omdat er op de weg markeringen komen als voetgangerszone. Bloembakken zullen die voetgangerszone beveiligen”, voorziet John Adam.

35.000 euro

“Binnen een straal van 25 meter van de inkom komen twee parkeerplaatsen voor mensen met een handicap”, voorziet schepen Mathieu Mas (CD&V), bevoegd voor het departement Mensen met een beperking. “Om het parkeren op de straat te ontmoedigen, komen er twee plaatsen waar auto’s maximaal een kwartier mogen staan. Tenslotte laten we ook het pad van de parking naar het Sociaal Huis/WZC Meerspoort vernieuwen en laten we de boordstenen weghalen om de overgang voor rolstoelgebruikers makkelijker te maken”, legt Mathieu Mas uit. De werkzaamheden zullen ongeveer 35.000 euro kosten. Later dit jaar wild stad ook de grote parking van het woonzorgcentrum aanpakken: daar moet meer parkeerruimte komen.