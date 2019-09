30.534 zwemmers in juli en augustus: Sportoase Zwem.com beleefde topzomer Ronny De Coster

04 september 2019

11u27 2 Oudenaarde Maar liefst 30.534 zwemmers hebben tijdens de zomervakantie een duik genomen in het zwembad van Sportoase zwem.com in Oudenaarde. “Een record”, juicht Michaël Schouwaerts, algemeen directeur van Groep Sportoase.

“Met meer dan 30.000 bezoekers kunnen we zeer tevreden terugblikken op onze derde zomer in het zwembad in Oudenaarde”, vindt Schouwaerts. “Met dit resultaat bevestigen we net zoals voorgaande jaren een goede zomerperiode. Het bewijst dat de bezoekers van Sportoase nog altijd de meerwaarde zien in het 7 op 7-openingsbeleid, gekoppeld aan de hoogste normen in kwaliteit en omkadering. En dat geldt zowel qua beleving als qua omgeving. Onze focus blijft op veiligheid en een aangename zwemomgeving waar iedereen zich thuis voelt”, vat Schouwaerts de filosofie van Sportoase samen.

Dagrecord van 1.109 zwemmers

De absolute topdag in het Oudenaardse zwembad was 25 juli, tijdens het hoogtepunt van de hittegolf. Toen gingen maar liefst 1.109 zwemmers er verkoeling zoeken.

15 zwembaden

Oudenaarde is één van de vijftien vestigingen van de Groep Sportoase. “Allemaal samen telden ze 453.189 zwemmers. Dat is meteen ook een nieuw jaarrecord voor Sportoase als kroon op een onwaarschijnlijke topzomer zonder incidenten”, prijst Michaël Schouwaerts zich gelukkig.