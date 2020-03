3 coronapatiënten overleden

27 maart 2020

16u06 262 Oudenaarde Het AZ Oudenaarde verzorgt momenteel 10 bevestigde coronapatiënten. Drie van deze patiënten ontvangen intensieve verzorging. Drie personen zijn sinds de uitbraak van de coronacrisis overleden. “De besmettingen in de regio stijgen gestaag, maar het AZ Oudenaarde en de pre-triagepost hebben de situatie onder controle”, zegt de veiligheidscel van de politiezone Vlaamse Ardennen.

De intergemeentelijke veiligheidscel van de politiezone Vlaamse Ardennen (Oudenaarde, Kruisem, Wortegem-Petegem, Kluisbergen) volgt de coronasituatie op de voet. “We vinden het belangrijk om regelmatig te communiceren over de huidige situatie, om geruchten en onnodige paniek de kop te kunnen indrukken. De besmettingen in de regio stijgen, maar het AZ Oudenaarde en de pre-triagepost hebben de situatie onder controle. Er is nog ruime opvangcapaciteit in het AZ Oudenaarde en ook de gewone werking van het ziekenhuis blijft uiteraard verzekerd”.

17 patiënten

In het Algemeen Ziekenhuis Oudenaarde zijn sinds de start van de coronacrisis 17 bevestigde coronapatiënten behandeld. Drie van deze patiënten ontvangen intensieve verzorging. Eén coronapatiënt werd overgebracht naar het UZ Gent. Drie coronapatiënten, alle drie 80-plussers, zijn overleden. In totaal mochten drie coronapatiënten het ziekenhuis verlaten.

Pre-triagepost

In Oudenaarde hebben hulpdiensten de situatie goed onder controle dankzij de installatie van een pre-triagepost. De pre-triagepost onderzoekt elke dag gemiddeld 25 tot 30 patiënten die door hun huisarts worden doorverwezen voor een coronaconsultatie. De veiligheidscel benadrukt wel dat het nutteloos is om op eigen initiatief naar de pre-triagepost te gaan: “De pre-triagepost ontvangt enkel patiënten die worden doorverwezen door hun huisarts. De artsen in de pre-triagepost oordelen over de ernst van de symptomen en of een ziekenhuisopname nodig is.”