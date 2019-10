3,45 promille alcohol in bloed, maar geen tekenen van dronkenschap: bestuurster verbaast politierechter LDO

16 oktober 2019

14u28 0 Oudenaarde Maar liefst 3,45 promille alcohol had een 44-jarige bestuurster uit Oudenaarde in haar bloed toen ze met haar wagen een ravage aanrichtte. Opvallend: ze vertoonde geen tekenen van dronkenschap en heeft volgens het onderzoek van de deskundige geen alcoholprobleem.

“Zo’n hoge alcoholintoxicatie heb ik nog nooit meegemaakt”, vertelt de procureur in de politierechtbank. “Bovendien staat hier voor ons een vrouw met een normale lichaamsbouw en vertoonde ze geen tekenen van dronkenschap. Volgens het onderzoek van de deskundige is ze ook nog eens geschikt om me de wagen te rijden.” De vrouw verklaarde dat haar voertuig onbestuurbaar was geworden, maar daar zat de alcohol voor iets tussen. De vrouw verklaart in de politierechtbank dat ze zich schaamt voor wat er is gebeurd.

“Het was een eenmalig feit, in een periode dat mijn cliënte het op persoonlijk vlak erg moeilijk had”, vertelt de advocate van de vrouw. “Ze kwam van een feestje en heeft daar te veel gedronken. Ze was onder de indruk van de schade die ze heeft aangericht en mag zich gelukkig prijzen dat ze zelf amper gekwetst was.” De politierechter treedt de advocate bij. “Je mag je amuseren en drinken zoveel je wilt, maar daarna mag je niet met de auto rijden. Je had dood kunnen zijn, maar je mag van geluk spreken dat je hier nog kan staan.” De politierechter is wel verontrust door de hoge intoxicatie. “Dat er geen tekenen van dronkenschap waren, wijst erop dat je het gewend bent om veel te drinken.” Gezien het gunstige verslag van de deskundige legt de politierechter de vrouw een boete op van 1.600 euro, waarvan de helft met uitstel. Haar rijbewijs moet de bestuurster twee maanden inleveren. Als ze terug wil rijden, moet ze opnieuw slagen voor haar theoretisch rijexamen.