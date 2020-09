25 handelaars bundelen de krachten op het Weekend van de Klant in Eine Ronny De Coster

23 september 2020

17u38 0 Eine Maar liefst 25 winkeliers en horeca-uitbaters in de Oudenaardse deelgemeente Eine nemen deel aan de Dag van de Klant. “Meer dan ooit moeten we klanten warm maken om lokaal te kopen”, motiveert woordvoerster Marjolein Van Dorpe de bundeling van de krachten.

“2020 is geen normaal jaar en zal het ook niet meer worden. Niemand weet op dit moment of we binnenkort weer mogen funshoppen. Ons Weekend van de Klant zal er dit jaar allicht ook wel anders uit zien, maar de boodschap is toch vooral dat we meer dan ooit mensen willen overtuigen om lokaal te kopen. De samenhorigheid van de horeca-uitbaters en winkeliers in Eine is heel belangrijk, omdat we tijdens het Weekend van de Klant samen een aangename shopbeleving kunnen bieden. Alle handelszaken organiseren op hun manier een laagdrempelige open deur, zodat iedereen ook eens kan binnenwandelen in een zaak waar hij of zijn dat nog niet heeft gedaan”, legt Marjolein Van Dorpe uit. Het Weekend van de Klant vindt plaats op 3 en 4 oktober. Het is een organisatie van Einezo in samenwerking met het Feestcomité Eine en de stad Oudenaarde.