240 euro boete na ritje met niet-gekeurde auto rond de Markt LDO

22 juni 2020

15u40 0 Oudenaarde Een 28-jarige vrouw uit Oostkamp zal zich haar bezoekje aan Oudenaarde nog lang herinneren. Ze moet een effectieve boete van 240 euro betalen omdat ze de Markt in de verkeerde rijrichting is opgereden, met een niet-gekeurde auto.

Een camera met nummerplaatherkenning stelde de overtreding vast. De vrouw had bovendien dubbel pech, want haar auto was op het moment van de overtreding niet gekeurd. De bestuurster verklaarde in de politierechtbank dat ze het niet gewoon was om in Oudenaarde rond te rijden en dat het al laat op de avond is, waardoor ze in de fout ging.