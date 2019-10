24 uren van Oudenaarde palmt stad in: lopers en wandelaars zamelen 48.000 euro in voor goede doelen Lieke D'hondt

05 oktober 2019

20u38 26 Oudenaarde Het centrum van Oudenaarde bruiste afgelopen weekend van de lopers en wandelaars. Vierentwintig uur lang liepen en wandelden ze rondjes van één kilometer op en rond de Grote Markt om zo geld in te zamelen voor zes verschillende goede doelen. Ze zamelden in totaal 48.000 euro in.

De teams hadden elk één estafettestok met een chip die registreert hoeveel rondjes ze in 24 uur tijd lopen. De uitdaging is om de estafettestok nooit te laten stilstaan en altijd minstens één teamlid in beweging te hebben op het parcours. Met de sportieve actie steunen alle deelnemers samen zes goede doelen: het Kinderkankerfonds, Pura Woonzorgresidentie, MPIGO Eine, MS-Liga Vlaanderen, het Mucoviscidosecentrum en De Spiegel, centrum voor geestelijke gezondheidszorg. Dit jaar nemen 1.800 sportievelingen deel aan de actie. Onder hen ook de medewerkers, bewoners en sympathisanten van Woonzorgresidentie Pura uit Schorisse (Maarkedal). “Voor het eerst is Pura één van de goede doelen van de 24 uren van Oudenaarde”, zegt Fabian Dhont. “Samen met onze residenten, dat zijn personen met een mentale beperking, nemen we ook zelf deel. Dat is fantastisch. Ze maken er onderling een wedstrijdje van om zoveel mogelijk rondjes te lopen. Zelfs een bewoner die tot voor kort amper kon stappen, is op zijn tempo aan het meewandelen. Vannacht gaan de residenten terug naar huis, maar wij lopen samen met sympathisanten en ouders van bewoners verder”, klonk het zaterdag.

24 uur radio

Niet alleen de lopers en wandelaars lieten dit weekend hun goed hart zien. Ook de Jeugdraad van Oudenaarde en bij uitbreiding de Oudenaardse jeugdbewegingen zamelden geld in voor de 24 uren van Oudenaarde. In de Hoogstraat maakten ze 24 uur lang radio onder de titel ‘Oudenaarde Draait Door’. “We hebben plaatjes gedraaid van zaterdag om 17 uur en tot zondag 17 uur”, vertelt Stien De Meyer. “De Jeugdraad en verschillende jeugdbewegingen wisselden elkaar elk uur af. Ze draaiden verzoekplaatjes en organiseerden allerlei randactiviteiten zoals de veiling van kunstwerken en leuke spelletjes. In de bar naast de radiostudio konden passanten ook iets te drinken kopen. De opbrengst van Oudenaarde Draait Door schenken we deels aan de 24 uren van Oudenaarde, maar de helft gaat ook naar vzw Rondpunt. Dat is een vereniging die slachtoffers van verkeersongevallen opvangt. Een problematiek waar veel jeugdbewegingen mee te maken krijgen.”

Eindbedrag

Verschillende bands en artiesten verzorgden dit weekend de randanimatie op de Markt. Er was ook kinderanimatie in het kinderdorp en op zondagochtend was er een groot ontbijt in het BernardusTechnicum. Ook de opbrengst van de 24 uren Quiz gaat naar de goede doelen. Aan die quiz namen alvast 75 ploegen deel. Dat zijn er tien meer dan vorig jaar. Tijdens de slotshow op de Grote Markt maakten de organisatoren trots het eindbedrag bekend. Dit jaar werd afgeklokt op een bedrag van 48.000 euro.