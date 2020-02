24-uren lesmarathon van Bernarduscollege brengt meer dan 10.000 euro op voor oogkliniek van dokter Noë in Rwanda Ronny De Coster

17 februari 2020

20u53 10 Oudenaarde Meer dan 950 leerlingen van het Bernarduscollege hebben deelgenomen aan een 24-uren lesmarathon voor het goede doel. De benefiet heeft maar liefst 10.438,95 euro opgebracht voor Rwanda Charity Eye Hospital, een oogkliniek opgericht door oogarts en oud-leerling Piet Noë.

De deelnemers kregen na schooltijd een verrassend en alternatief getint lessenpakket, gegeven door sympathiserende leerkrachten, ouders, oud-leerlingen en sympathisanten. Voor leerlingen van de eerste graad werd de lesmarathon beperkt tot middernacht, de anderen gingen door tot 8.30 uur in de ochtend.

Gesponsord

De leerlingen lieten zich sponsoren, zodat de lesmarathon een flinke cent opleverde voor het Rwanda Charity Eye Hospital in Rwanda van Piet Noë, oud-leerling van het Bernarduscollege. Hij kwam in Rwanda terecht na zijn artsenopleiding en een stage in Oeganda. Dokter Noë stampte er zijn eigen ziekenhuis uit de grond, dat geopend werd in 2018. Maar liefst 10.438,95 euro kan het Bernarduscollege Oudenaarde overmaken aan de kliniek van dokter Noë.