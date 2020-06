228.000 euro Vlaams geld voor Oudenaardse scholen Ronny De Coster

10 juni 2020

17u54 0 Oudenaarde Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) investeert via het Agentschap voor infrastructuur in het Onderwijs (AGION) 228.000 euro in Oudenaardse scholen.

Scholen uit het gemeentelijk, stedelijk en provinciaal en vrij onderwijs kunnen financiële steun krijgen van de Vlaamse Overheid om schoolgebouwen te bouwen of te renoveren. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) investeert in deze legislatuur 3 miljard euro in scholenbouw.

Via het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION) gaat 228.000 euro naar scholen in Oudenaarde. De Vrije Basisschool KBO Sint-Walburga aan de Smallendam krijgt in totaal 144.000 euro voor brandveiligheidswerken en de renovatie van het sanitair voor leerlingen en personeel. Er gaat 84.000 euro naar de Bernardusscholen aan de Hoogstraat voor de herstelling van de gevels van het hoofdgebouw.