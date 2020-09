22-jarige rijdt 93 kilometer per uur in bebouwde kom LDO

23 september 2020

15u00 0 Oudenaarde Een 22-jarige bestuurder uit Oudenaarde moet een boete van 360 euro betalen en zijn auto twintig dagen aan de kant laten staan. De man raasde met een snelheid van 93 kilometer per uur door de bebouwde kom in de Heurnestraat.

In de politierechtbank verklaarde hij dat hij had opgetrokken omdat hij een rij geparkeerde auto’s wilde inhalen. Die uitleg bracht niet veel soelaas, want op de foto van de flitscamera waren helemaal geen geparkeerde auto’s te zien. De politierechter verleende de man wel nog een gunst door het rijverbod enkel in het weekend en op feestdagen op te leggen. Zo kan de man op weekdagen wel nog met de auto naar het werk.