218 snelheidsboetes op dag van rallywedstrijd, zelfs piloten op de bon Door administratieve fout kregen overtreders zelfs twee processen-verhaal in de bus Ronny De Coster

02 oktober 2019

11u37 0 Oudenaarde Op de dag van de Aarova Shortrally in Oudenaarde heeft de politie maar liefst 218 snelheidsovertreders betrapt in de Deinzestraat, die toen de verbindingsweg vormde tussen het parcours in Oudenaarde en dat in Kruisem. Kennelijk vergaten velen, dat ze zich daar wel aan de verkeersregels moesten houden. De overtreders deze week overigens twee keer geschrokken, want ze kregen voor hun overtreding twee processen-verbaal in de bus. “Maar dat is een vergissing. Ze moeten maar één keer betalen”, zegt zonechef Joost Duhamel.

218 overtreders op één plaats, dat is alvast indrukwekkend. De controle vond plaats op 15 september, de dag dat in Oudenaarde en Kruisem de vijfde editie van de Aarova Shortrally plaatsvond.

Voor het eerst speelde de wedstrijd zich niet alleen af aan De Bruwaan in Oudenaarde, maar was er ook een klassementsproef op grondgebied Kruishoutem. Rallypiloten en ook supporters verplaatsten zich van het ene rallyparcours naar het andere.

“Wie daar reed, bevond zich dus niet op een rallyparcours, maar gewoon op de openbare weg en moest zich dan ook aan het verkeersreglement houden. Wij hadden vooraf ook duidelijk gecommuniceerd, dat er buiten het parcours snelheidscontroles zouden gebeuren. Er stonden ook waarschuwingsborden. Joost Duhamel, chef van de Politiezone Vlaamse Ardennen

Dat gebeurde via de Deinzestraat. Die verbindingsweg was die dag niet voor het normale verkeer afgesloten. “Wie daar reed, bevond zich dus niet op een rallyparcours, maar gewoon op de openbare weg en moest zich dan ook aan het verkeersreglement houden. Wij hadden vooraf ook duidelijk gecommuniceerd, dat er buiten het parcours snelheidscontroles zouden gebeuren. Er stonden ook waarschuwingsborden. En het was die dag ook heel druk. Wie zich buiten het parcours niet aan de snelheidslimiet hield, betekende dus zeker een gevaar voor de andere weggebruikers”, bedenkt Joost Duhamel, chef van de politiezone Vlaamse Ardennen. Bij de 218 overtreders zijn zowel rallypiloten als toeschouwers.

Twee boetes in de bus

De overtreders zijn deze week overigens twee keer geschrokken, toen ze de rekening gepresenteerd kregen: bij elk van hen vielen immers twee processen-verbaal in de brievenbus. “Maar dat is een vergissing: er is een administratieve fout gebeurd, waardoor er voor elke overtreding twee pv’s zijn opgesteld. Doorgaans gebeurt de verwerking van verkeersboetes op de gewestelijke dienst in Gent. Maar met de organisatie van de Shortrally hadden we afspraken gemaakt om rallyauto’s, die hun nummerplaat niet altijd heel zichtbaar ophangen, toch makkelijker te kunnen identificeren. Daarom gebeurde de verwerking van de flitsboetes door onze eigen mensen. Maar per vergissing werden alle gegevens toch ook nog eens doorgestuurd naar Gent, waar dan nog eens een pv werd opgemaakt. Dat was uiteraard niet de bedoeling. We hebben alle overtreders intussen een brief gestuurd om duidelijk te maken, dat ze maar één keer moeten betalen”, zegt Duhamel.