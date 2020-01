217.367 bezoekers bezorgen Sportoase Zwem.com Oudenaarde een recordjaar Hittegolf lokt op een dag in juli meer dan 1.100 zwemmers Ronny De Coster

17u57 0 Oudenaarde 217.367 zwemmers hebben vorig jaar een duik genomen bij Sportoase Zwem.com Oudenaarde. “Dit is een nieuw jaarrecord sinds de opening in april 2017 en een stijging van 3% ten opzichte van 2018”, becijfert Michaël Schouwaerts, algemeen directeur Groep Sportoase.

Een piek in bezoekers werd gemeten op het hoogtepunt van de hittegolf in juli. “Op 25 juli verwelkomden we maar liefst 1.109 zwemmers die op zoek gingen naar een iets koelere omgeving. Andere hoogtepunten waren de paaseierenzoektocht in het zwembad, het nachtzwemmen tijdens de hittegolf en het griezelen in het zwembad op Halloween”, analyseert Michaël Schouwaerts de cijfers. “We hebben in 2019 verder ingezet op een hoge aanspreekbaarheid en waakzaamheid van al onze medewerkers, onderhoudspersoneel en vooral redders dankzij de zwemveilig-campagne en ook dit jaar willen we dat beleid verderzetten”, zegt Schouwaerts.

Belevingsdagen

Sportoase organiseert in het weekend van 18 en 19 januari belevingsdagen waarbij gezondheid centraal staat. Kinderanimatie (in en naast het water) en vrije demolessen staan op het programma. Het exacte belevingsprogramma is terug te vinden op de website www.sportoase.be