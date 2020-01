21 maanden cel en werkstraf voor 19-jarige die steelt en dealt LDO

30 januari 2020

12u04 0 Oudenaarde De 19-jarige T.C. uit Oudenaarde is in de correctionele rechtbank veroordeeld tot een celstraf van 21 maanden, waarvan een deel met uitstel. Hij moet ook een boete betalen en een werkstraf van 46 uur uitvoeren. Hij krijgt de straf omdat hij in enkele maanden tijd werd betrapt op drugdealen, verboden wapenbezit, verschillende diefstallen met geweld en een inbraak.

De jongeman was naar eigen zeggen op de dool nadat hij met school was gestopt. Hij belandde op het slechte pad en begon de drug mephedrone te dealen om zijn eigen druggebruik te financieren. Tijdens een voetbalwedstrijd tussen KSV Oudenaarde en RWDM werd hij betrapt met een mes en later beroofde hij twee slachtoffers met geweld van hun portefeuille. Samen met enkele anderen brak hij ook in bij jeugdhuis Jotie om er eten, drinken en een boormachine te stelen. De rechter legt de man voor de diefstallen en inbraak een celstraf van 12 maanden op. Een deel daarvan heeft hij al uitgezeten in voorlopige hechtenis, voor het overige deel krijgt hij een uitstel met probatievoorwaarden om aan zijn drug- en agressieproblematiek te werken. Voor het druggebruik legt de rechter hem een celstraf van 9 maanden met uitstel op en een boete van 8.000 euro, waarvan 7.200 euro met uitstel. Voor het verboden wapenbezit moet de jongeman een werkstraf van 46 uur tot een goed einde brengen.