21-jarige laat vingerafdruk niet achter tijdens opendeurdag maar wel bij inbraak in GO! Atheneum Oudenaarde LDO

03 februari 2020

13u04 0 Oudenaarde Een jongeman van 21 jaar heeft zich in de correctionele rechtbank moeten verantwoorden voor een inbraak in het GO! Atheneum in Oudenaarde in juni 2017. De jongeman richtte ook heel wat schade aan in de school.

De politie kon de man linken aan de feiten nadat ze zijn vingerafdruk vonden op de buitenkant van een raam op de eerste verdieping. In eerste instantie bleef de man ontkennen en verklaarde hij dat hij de afdruk had achtergelaten op een opendeurdag waar hij met een vriend was. Die uitleg bleek ongeloofwaardig, waarna de beklaagde uiteindelijk bekende. In de rechtbank geeft hij toe dat hij op het verkeerde pad was, maar het parket stelt ook vast dat de jongeman het laatste jaar geen feiten meer heeft gepleegd. Het parket vordert een celstraf van zes maanden, de beklaagde vraagt een werkstraf. Op 2 maart zal de rechter het vonnis uitspreken.