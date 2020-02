21-jarige bedreigt kinderen op weg naar school om met hun gsm naar zijn moeder te kunnen bellen LDO

14u35 2 Oudenaarde Het parket vordert een celstraf van 8 maanden voor J.C. (21) uit Deinze. De jongeman maakte zich in Oudenaarde schuldig aan afpersing toen hij een 12-jarige jongen bedreigde om zo zijn gsm te kunnen gebruiken.

De beklaagde was in Oudenaarde toen hij verschillende berichten kreeg van zijn moeder. Hij wilde haar meteen terugbellen, maar zijn belwaarde was op. Daarom besloot hij achter drie jongens van 12 en 13 jaar aan te gaan om hun gsm te vragen. Zij waren op dat moment op weg naar school.

Doodsbang

“De jongens waren doodsbang, want de beklaagde zei dat hij slagen zou uitdelen als ze zouden wegvluchten. Een agente in burger die toevallig passeerde, kon de jongens gelukkig helpen”, verduidelijkt de procureur. “Dit is een geval van afpersing en het is vooral spijtig dat er maar weinig schuldinzicht is. De beklaagde is al eens veroordeeld voor slagen en verwondingen, dus het is duidelijk dat hij het moeilijk heeft om zijn agressie te beheersen. We willen een duidelijk signaal geven, dus ik vorder een celstraf van acht maanden.”

Volgens zijn advocate was de man in paniek omdat zijn moeder mentaal niet stabiel was. De jongeman wilde haar direct spreken en was daarom te opdringerig naar de jongens toe. Op 2 maart weet hij welke straf hij krijgt voor zijn daden.