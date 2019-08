20ste Kermis Heurne zonder zaal, maar met tjokvol programma Ronny De Coster

21 augustus 2019

13u31 0 Oudenaarde Al 20 jaar een tent op Kermis t’ Heurne, dat is thema op de jubileumeditie van de vierdaagse. “De verbouwing van feestzaal Amigo bepaalt deze keer voor een stuk ons feestprogramma. We moeten enkele vertrouwde activiteiten in een iets andere uitvoering te brengen en hebben alvast onze tent vergroot”, vertelt Claude Degroote, die sinds de jaarwisseling voorzitter is van het Feestcomité Heurne.

Op vrijdagavond 23 augustus wordt het startschot van de kermis traditioneel gegeven met de stekbolling. De Heurnse jury roept vanaf 19 uur de eerste stekbollers af om een bol te stekken op de twee pistes. Zaterdagnamiddag staat schietstuiveren op het programma aan café de Garage, het enige café dat Heurne nog rijk is.

Twee fietstochten

Dat wordt meteen ook de nieuwe start- en aankomstplaats van de jaarlijkse fietstocht, die voor de tiende keer plaatsvindt. “Dit jaar doen we twee tochten: een gezinstocht van ongeveer 25 km en een meer sportieve tocht van 45 km. Er is hoe dan ook twee keer bevoorrading”, voorziet Claude.

De kermiszone aan zaal Amigo blijft het decor van de feestavond en feestnacht op zaterdag. “Met PartyTrooperz zal het toch ietsje meer zijn met muziek en dans tot in de vroege uurtjes. PartyTrooperz brengt aanstekelijke hits en de danseressen zorgen voor het extra party gehalte”, verzekert Claude.

Grote rommelmarkt

Een klassieker die elk jaar nog groter wordt, is de rommelmarkt op zondag. Die is nu al 800 meter lang en de organisatie hoopt uiteindelijk zelfs naar 1 kilometer te gaan. Wie nog een plaats wil reserveren, kan dat op 055/30.45.51 voor de prijs van 1 euro per meter.

Beenhesp, stoverij, vol-au-vent en vispannetje staan zondagmiddag op het menu. Jason Bradley treedt op en op en rond de kermiszone en rommelmarkt zijn er tal van randanimaties voorzien. Als het weer het toelaat vliegen de paramotors opnieuw over de feestzone. Ze delen het luchtruim met de miniatuurvliegtuigjes.

De jeugdploeg van het comité voorziet dit jaar een springkastelenfestijn en een ballenbad voor de allerkleinsten. Daarnaast zijn de ballonnenartiest en de kindergrime ook terug van de partij. Verder op het programma: een fototentoonstelling over 20 jaar kermis in Heurne, optreden van Das Rock in De Garage en op maandag gratis koffiekoeken en een fuif met dj in De Garage.