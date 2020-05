200 Oost-Vlaamse bruggen verkeren in een slechte tot zeer slechte staat Ronny De Coster

06 mei 2020

18u03 5 Oudenaarde Het is slecht gesteld met de kwaliteit van veel bruggen in ons land, maar vooral in Oost-Vlaanderen. Dat blijkt uit een onderzoek van de vrt. “Veel zijn in de jaren zestig en zeventig gebouwd en zitten aan het einde van hun levensduur, omdat ze ook jarenlang nauwelijks werden onderhouden, zegt verkeersman Hajo Beeckman.

Op de “dringende lijst” van te herstellen bruggen die Wegen en Verkeer in 2017 opstelde, stonden 28 bruggen. Intussen zijn het er al 44. Het gaat over bruggen over autosnelwegen, maar ook lokale wegen, rivieren en spoorlijnen. “Veel bruggen zijn in de jaren 60 en 70 gebouwd en zitten aan het einde van hun levensduur, omdat ze ook jarenlang nauwelijks werden onderhouden”, zegt verkeersspecialist Hajo Beeckman.

Veel snelwegbruggen

Opmerkelijk is dat vooral bruggen in Oost-Vlaanderen in zorgwekkende toestand zijn. In Gent zijn 118 bruggen die aan renovatie toe zijn. Daarvan verkeren er 52 in slechte staat. De ergste vindt je in het knooppunt Zwijnaarde en ook in Drongen. Het zijn bruggen die over de autosnelweg E40 lopen. Ook de bruggen over de E17 in Kruishoutem, Nazareth en De Pinte hebben hun beste tijd gehad. In Oudenaarde schreeuwen de bruggen over de Deinzestraat en de hefbrug over de Schelde om renovatie. Boten die in Gavere op de Schelde varen, moeten onder de ook al zorgwekkende brug van de Grenadierslaan.