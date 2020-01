20 jaar nadat Luc en Geert als eerste homokoppel samenlevingscontract afsloot, doen ze zichzelf én verenigingsleven een cultuurzaal cadeau Ronny De Coster

03 januari 2020

15u57 2 Oudenaarde Twintig jaar nadat ze als eerste homokoppel in ons land een samenlevingscontract ondertekenden, hebben Luc Provost en Geert Verheyen zichzelf een opmerkelijk jubileumgeschenk cadeau gedaan: in de Oudenaardse deelgemeente Mater hebben ze hun eigen cultureel centrum feestelijk geopend. “Het is dus een geschenk waarvan niet alleen wij, maar de hele gemeenschap van Oudenaarde mag genieten”, zeggen ze.

Luc en Geert zijn in Oudenaarde vooral bekend als de voormalige uitbaters van de kroeg The Irish Pipes in Bevere. Maar Luc is al zijn hele leven een theaterman pur sang: vijftig jaar geleden was hij al bij verschillende toneelgezelschappen actief. “Eerst heb ik vooral geacteerd, maar daarna ging ik regisseren. Theater is altijd mijn grote passie geweest en een eigen theaterzaal hebben, dat was een levensdroom”, bekent Luc. Toen ze een jaar geleden de Kantschool aan het Materplein te koop zagen staan, grepen Luc en Geert hun kans. “Dit is een iconische plek in Mater. De jongste jaren was het pand nog gebruikt als noodopvang voor de school, die in de verbouwingen zat. Maar voordien was dit dé ontmoetingsplek voor toneel- en andere verenigingen. En dat moet ze ook weer worden. We hebben de zaal met respect voor haar authentieke karakter gerenoveerd tot een eigentijdse cultuurzaal”, vertelt Luc.

Naam vol symboliek

Het nieuwe cultuurcentrum van Mater heet Maskerade. Dat is een naam met veel symboliek. “We ontleenden die aan ‘The Phantom of the Opera’. Die speelde volop, toen wij elkaar leerden kennen. Toen wij twintig jaar als eerste homokoppel van het land een samenlevingscontract ondertekenden, hebben we de song Maskerade gebruikt als openingslied voor ons feest”, verduidelijkt Geert.

Open weekend

De nieuwe cultuurzaal is donderdag feestelijk geopend. Dat gebeurde met optredens van onder meer de toneelvereniging De Doorbraak, violist Oberon, Hector Neyt en kleindochter Lise, pianist Daan en acteur Koen Browaeys.

“Zo zie je meteen wat hier allemaal kan. Toneel krijgt in onze zaal zeker een hoofdrol, maar ook andere culturele activiteiten zijn hier mogelijk. Fuiven gaan we hier niet toelaten. Daarvoor heeft ons interieur een beetje te veel gekost”, knipoogt Geert. “Maar ook familiefeestjes, bedrijfsevenementen en rouwtafels kunnen hier plaatsvinden. Daarvoor is de foyer uiterst geschikt”, legt Geert uit.

10.000 kostuums

Met de bouw van de cultuurzaal lossen Geert en Luc ook een groot praktische probleem op. “Een dame uit Bergen op Zoom deed mij maar liefst 10.000 toneel- en historische kostuums cadeau. Die zitten nu allemaal in dozen. In de Maskerade zullen die netjes kunnen gestockeerd worden. En dat zal het mij ook makkelijker maken om ze ter beschikking te stellen van toneelverenigingen. Want dat is onze missie: het culturele leven in Oudenaarde vooruit helpen”, besluit Luc.

Openingsweekend

Wie het Cultuurcentrum Maskerade wil leren kennen, kan er vandaag en dit weekend terecht. Er zijn kleine artistieke voorstellingen om 14.30 uur, 16.30 uur en om 18.30 uur.