2.500 Spartacussen op loodzwaar hindernissenparcours op en rond Koppenberg Ronny De Coster

17 november 2019

16u26 6 Oudenaarde De eerste editie van Spartacus Koppenberg, een hindernissenparcours op en rond de beruchte bult van Melden, was een schot in de roos: maar liefst 2.500 avontuurlijke sportievelingen trokken het veld in.

Tien kilometer kregen ze voor de voeten, maar de uitdaging lag niet zozeer in de afstand: het waren de soms loodzware hindernissen die het de deelnemers aan Spartacus Koppenberg knap lastig maakten. Sjouwen met zakken zand, onder autobanden klauteren, de Koppenberg zelf bedwingen: je moest uitgeslapen zijn om aan de uitdaging te beginnen.

Spartacus Koppenberg vormde het sluitstuk van een hele reeks avontuurlijke evenementen, maar het was de eerste keer dat organisator Golazo de Koppenberg in het circuit had gestopt.

“Met 2.500 deelnemers mogen we deze eerste editie alvast een heel geslaagde noemen”, bedenkt woordvoerster Griet Geebeln.