19-jarige op de dool pleegt diefstallen en dealt drugs: parket vordert 40 maanden cel met voorwaarden LDO

16 januari 2020

14u13 4 Oudenaarde Een 19-jarige Oudenaardist heeft zich in de correctionele rechtbank moeten verantwoorden voor een reeks diefstallen met geweld, de verkoop van drugs, verboden wapenbezit en een inbraak in jeugdhuis Jotie in Oudenaarde.

De feiten waarvoor T.C. zich moet verantwoorden, zijn niet min. In enkele maanden tijd werd hij betrapt op het bezit van een mes tijdens een voetbalwedstrijd tussen KSV Oudenaarde en RWDM, beroofde hij met geweld twee slachtoffers van hun portefeuille, dealde hij de drug mephedrone om zijn eigen druggebruik te financieren en brak in in bij jeugdhuis Jotie waar hij samen met nog enkele andere jongeren eten, drinken en een boormachine buit maakte. Het Openbaar Ministerie vordert voor alle feiten samen een celstraf van drie jaar en vier maanden, deels met probatie-uitstel. De beklaagde riskeert eveneens een boete van 16.000 euro.

Volgens zijn advocaat ging het voor de jongeman bergaf toen hij stopte met school. “Hij was op de dool en op zoek naar zichzelf. Hij had geen zinvolle dagbesteding en hij is in een slecht milieu terechtgekomen. Hij is ook drugs beginnen gebruiken en dat allemaal op een korte periode”, verduidelijkt de advocaat van de man.

De rechtbank zal op 30 januari een vonnis vellen in deze zaak.