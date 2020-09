19-jarige fietsendief uit Gavere gevat na kat-en-muisspel met de politie Ronny De Coster

04 september 2020

15u49 6 Oudenaarde/Gavere De politie van Oudenaarde heeft een verdachte van een reeks fietsdiefstallen opgepakt. De 19-jarige uit Gavere was op heterdaad betrapt.

De politiezone Vlaamse Ardennen kreeg dinsdagnamiddag verschillende meldingen binnen van mensen die het slachtoffer werden van een fietsdiefstal in Oudenaarde. Een koppel had een fietsdief aan het station van Oudenaarde aan het werk gezien en daarvan een foto genomen. Aan de hand van de foto startte de interventieploeg haar speurtocht naar de verdachte. Al minuten later werd een man die voldeed aan de beschrijving na een kat-en-muisspel met de interventieploeg opgepakt.

Naar de rechtbank

Hij wordt verdacht van verschillende fietsdiefstallen. De verdachte, een 19-jarige man uit Gavere, werd gedagvaard. Hij moet op 8 oktober voor de correctionele rechtbank in Oudenaarde verschijnen voor een diefstal met geweld, meerdere diefstallen en een diefstalpoging van fietsen.