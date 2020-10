18 extra bussen van autocarbedrijven om schoolspits coronaveiliger te doen verlopen in Oudenaarde Ronny De Coster

06 oktober 2020

10u30 3 Oudenaarde De Lijn doet vanaf deze week een beroep op autocarbedrijven om extra autobussen in te zetten op de drukste lijnen. In Oudenaarde gaat het om achttien extra voertuigen die in de spits meerijden.

Minister van Mobiliteit Lydia Peeters besliste om budget vrij te maken voor versterkingsritten door autocarbedrijven. Op drukt lijnen rijden die tijdens de schoolspits achter de bussen van De Lijn. Pas als het in de bussen van De Lijn druk wordt, stappen reizigers op de bus van het autocarbedrijf.

In Oudenaarde voorziet De Lijn achttien extra bussen op de verbindingen met Ronse, Zottegem, Roborst, Kruisem, Avelgem en Deinze. Nog niet alle ritten zijn operationeel, omdat De Lijn nog op zoek is naar autocarbedrijven.