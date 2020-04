17 corona-overlijdens in AZO Oudenaarde sinds start van de crisis: 7 patiënten stierven afgelopen week Ronny De Coster

17 april 2020

17u31 9 Oudenaarde In het AZ Oudenaarde worden momenteel 23 coronapatiënten verzorgd, van wie twee patiënten intensieve zorgen ontvangen. Afgelopen week overleden zeven patiënten in het ziekenhuis aan het coronavirus. 19 coronapatiënten mochten sinds het begin van de crisis het AZ verlaten.

De situatie in de politiezone Vlaamse Ardennen (Oudenaarde, Kruisem, Kluisbergen en Wortegem-Petegem) is onder controle en is vergelijkbaar met de rest van het land. 23 coronapatiënten worden in het AZ Oudenaarde verzorgd, waarvan twee patiënten op de afdeling intensieve zorgen. 17 coronapatiënten zijn sinds de start van de crisis overleden. De afgelopen week verlieten vijf coronapatiënten het ziekenhuis. In de pretriagepost is het momenteel wat rustiger dan de voorbije weken: dagelijks worden er nu gemiddeld 10 tot 15 patiënten onderzocht die door hun huisarts werden doorverwezen. Sinds de start van de crisis onderzocht de pre-triagepost 576 patiënten.

Nog niet meteen bezoek in woonzorgcentra

De woonzorgcentra binnen de politiezone zijn het er unaniem over eens: bezoek ontvangen zal nog niet voor meteen zijn. Vrijdag vond overleg plaats tussen de directie van de zorginstellingen, de burgemeesters en de noodplanningscoördinatoren van de gemeentes binnen de politiezone. “Onze eerste prioriteit is de veiligheid van onze bewoners. Sommige instellingen kampen met personeelsuitval en we hebben allemaal onze handen meer dan vol om alles in goede banen te leiden. We zullen pas bezoek toelaten als de veiligheid van onze bewoners 100% zeker is en als we de continuïteit van onze zorgverlening kunnen garanderen. Gelukkig reageren heel wat bewoners en families begripvol op onze beslissing”, aldus de zorginstellingen.

De situatie in de woonzorgcentra binnen de politiezone Vlaamse Ardennen (Oudenaarde, Kruisem, Kluisbergen en Wortegem-Petegem) wordt door de veiligheidscel continu opgevolgd. “We houden dagelijks contact met onze woonzorgcentra en bezorgen extra materiaal waar nodig”, zegt de veiligheidscel. “De crisis is nog lang niet voorbij. De zorginstellingen hebben al zoveel hard werk geleverd om de verspreiding van het virus tegen te gaan, onvoorzichtigheid kan dat allemaal tenietdoen.”

185 pv’s

De politiediensten houden nog steeds extra controles op de naleving van de coronamaatregelen. “Zeker met de opening van de doe-het-zelfzaken zullen we actief controleren of alles wel veilig verloopt. We willen mensen aansporen om hun aankopen uit te stellen of te spreiden en de komende dagen niet massaal naar de doe-het-zelfzaken te gaan.” De politiediensten schreven in totaal 185 pv’s uit sinds het begin van de coronacrisis. ”Veel hangt af van het weer, bij mooi weer zijn er heel veel inbreuken op niet-essentiële verplaatsingen en samenscholingen. De coronamaatregelen zijn niet leuk, maar het is en blijft belangrijk dat we ons aan die maatregelen houden”, besluit de veiligheidscel.