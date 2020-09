13 straten in Oudenaarde krijgen nieuwe laag asfalt Ronny De Coster

10 september 2020

20u00 6 Oudenaarde De stad Oudenaarde laat vanaf volgende maand verschillende straten herasflteren. Kostprijs van de operatie: 630.865 euro.

De asfalteermachiens rukken op naar Bekemolen, Doornikse Heerweg, Heurnestraat (vanuit Eine tot en met het kruispunt Grimbergen), Landlos, Langbeenstraat, Gaverstraat, Meerhem, Meerspoort, Smallelos, Kortrijkstraat (vanaf Beverekerk tot aan kruispunt met Doornikse Heerweg/Kortrijkserweg), Onderbos, Rotelenberg en Walkenaarseweg.“ “We investeren de jongste jaren veel in nieuwe voetpaden en straten in alle deelgemeenten. Als we de straten meerekenen waar er rioleringswerkzaamheden gebeuren, zitten we aan een serieuze lijst. We willen de volgende jaren in dezelfde lijn verder investeren“, zegt schepen John Adam (Open Vld), bevoegd voor Openbare Werken.