120 kilometer per uur in zone 70: “Wou voorligger voorbijsteken, maar die versnelde” Lieke D'hondt

22 mei 2019

15u27 0 Oudenaarde Een 53-jarige bestuurder uit Oudenaarde moet zijn rijbewijs tien dagen inleveren en een boete van 400 euro betalen. De man reed met 120 kilometer per uur in een straat in Zingem waar hij maar 70 mocht.

“Ik wou een voorligger voorbijsteken die tergend traag reed”, legt de man uit in de politierechtbank. “Net op het moment waarop ik aan mijn inhaalmanoeuvre begon, versnelde hij ook. Daarom heb ik extra gas gegeven.” Op de foto van de flitscamera is de andere auto evenwel niet te zien. “Ik zie enkel een tegenligger die u potentieel in gevaar heeft gebracht”, zegt de politierechter. De advocate van de man vraagt om geen straf op te leggen, maar de man een sensibiliseringscursus te laten volgen. Een verzoek waar de politierechter niet op ingaat. Hij beslist de man een rijverbod van 10 dagen en een boete van 400 euro op te leggen.