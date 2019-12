117.766 euro extra ondersteuning voor Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen Lieke D'hondt

26 december 2019

10u26 0 Oudenaarde De Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen in Oudenaarde krijgt van de Vlaamse overheid 117.766 euro extra ondersteuning voor de bouw en renovatie van sociale huurwoningen.

De sociale huisvestingsmaatschappijen die inzetten op renovatie en vervangingsbouw, krijgen van de Vlaamse overheid een duwtje in de rug. Dat is ook het geval voor de Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen, dat 117.766 euro ontvangt. “De opstartkosten voor renovatie en nieuwbouw liggen hoog”, zegt Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA). “Ik denk dan bijvoorbeeld aan de kosten die verbonden zijn aan het ontwerp en de begeleiding bij bouwtechnische normen en regelgeving. Met deze middelen kunnen we wat extra steun bieden.”