11 personeelsleden van stad en OCMW Oudenaarde fietsen met e-bike naar het werk

30 september 2019

In 2018 diende OCMW Oudenaarde een subsidieaanvraag in bij de Provincie Oost- Vlaanderen binnen de oproep Energie Ambassadeurs. Intussen leggen 11 personeelsleden van het geïntegreerd lokaal bestuur van stad en OCMW hun kilometers af met de e-bike.

Met de projectsubsidie van de provincie Oost-Vlaanderen heeft Oudenaarde in eerste instantie een groepsaankoop van e-bikes georganiseerd. Alle Oudenaardse fietshandelaars kregen hierbij de kans een voorstel te doen. “Door die groepsaankoop was het al mogelijk aan de geïnteresseerden een kwaliteitsvolle elektrische fiets aan te bieden aan een prijs die 466 euro lager lag dan de winkelwaarde”, zegt Mathieu Mas (CD&V), schepen van Sociale zaken. Via de subsidie kregen de personeelsleden die intekenden voor deze fiets een extra korting, beschouwd als voordeel in natura, van 300 euro.

Al 2.300 kilometer gefietst

11 personeelsleden gingen uiteindelijk op het aanbod in. Het is de bedoeling dat zij voor hun woon-werkverkeer deze e-bike zo vaak mogelijk gebruiken. De fietsen werden begin juli geleverd en op 2 maanden tijd werden al zo’n 2.300 kilometer gefietst door deze medewerkers voor hun woon-werkverkeer. “Het komt niet alleen hun eigen mentale en fysieke gezondheid ten goede: ze hebben zij hiermee de CO2-uitstoot met 64,4 kg gereduceerd”, bedenkt Mas.

Opleiding

De personeelsleden die een fiets hebben gekocht, kregen vandaag een opleiding via Mobiel21 over ‘Veilig op weg met een e-bike’. Naast een theoretisch gedeelte volgden een aantal praktische proeven met tips en tricks om ook bij hogere snelheid de eigen veiligheid en die van andere weggebruikers te garanderen.