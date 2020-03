10 mensen in instelling voor begeleid wonen in Oudenaarde besmet met coronavirus, 2 naar ziekenhuis

Ronny De Coster

26 maart 2020

18u29 0 Oudenaarde In de zorginstelling Heuvelheem vzw aan de Abdijstraat in Oudenaarde zijn coronabesmettingen vastgesteld. Tien bewoners testen positief, waarvan twee bewoners zijn opgenomen in het ziekenhuis. De organisatie volgt de gezondheidssituatie van haar cliënten nauw op met ondersteuning van de crisiscel van de politiezone Vlaamse Ardennen en het agentschap Zorg en Gezondheid.

Heuvelheem vzw is een zorginstelling voor personen met een (vermoeden van) beperking. In de woonvoorziening Lindehove in Oudenaarde werden tien coronabesmettingen vastgesteld.

“16 bewoners werden getest, waarvan 8 positief. Dat gebeurde, nadat eerder al twee bewoners in het ziekenhuis waren opgenomen. We hebben meteen de quarantainemaatregelen nog verstrengd en onze zorgverleners dragen complete beschermingskledij om verdere besmetting te vermijden. Deze maatregelen zijn bovenop de strenge maatregelen die we reeds hanteerden. De veiligheid van onze bewoners en medewerkers is absoluut prioritair”, zegt directrice Lies Ouvry.

Veiligheidscel begeleidt

De instelling wordt nu strikt opgevolgd en begeleid door de intergemeentelijke crisiscel van de politiezone Vlaamse Ardennen. “In overleg met de zorginstelling en het Agentschap Zorg en Gezondheid hebben we veiligheidsadvies verstrekt en extra middelen ter beschikking gesteld, om zo de uitbraak te beheersen en verdere besmettingen te vermijden. Het gaat onder meer om beschermende overalls met kap, schorten, mondmaskers en gelaatsschermen”, licht De Meulemeester toe.

Oorzaak niet bekend

Het is volgens de burgemeester niet bekend hoe de besmetting de instelling is binnengekomen. Vast staat wel, dat de besmette personen allemaal bewoners zijn. Vooralsnog zijn geen besmettingen vastgesteld bij personeelsleden. In het gebouw wonen 68 mensen. “De acht besmette bewoners worden nu uiteraard in quarantaine geplaatst en vanuit de intergemeentelijke veiligheidscel houden we nu nauwgezet de vinger op de pols. Morgenochtend komt er al meteen nieuw overleg en zien we wat er verder moet gebeuren”, besluit de Oudenaardse burgemeester.