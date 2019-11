‘Zwartepietenrel’ in Eine: Groen-gemeenteraadslid wil niet dat figuranten zich nog verkleden als iemand van ander ras Ronny De Coster

11 november 2019

17u40 68 Oudenaarde In de Oudenaardse deelgemeente Eine lijkt een heuse zwartepietenrel in de maak. Groen-gemeenteraadslid Maud Wybraeke wil een reglement dat figuranten van de Fietelstoet verbiedt om zich ter verkleden als Afrikaan. Ook een vermomming als pakweg Mexicaan of Chinees vindt ze aanstootgevend. “Het is een achterlijke praktijk”, klinkt het. “Maar een zwarte cafébazin trakteert me wel elk jaar omdat ze mijn act zo tof vindt. Wie maakt zich hierover druk, behalve die politica die onze stoet niet kent”, reageert Hilde Pattijn van het organiserende feestcomité.

De Fietel is de jaarlijkse spotstoet die door de straten van Eine trekt. Geen politicus of andere openbare figuur blijft van de plaagstoten van de deelnemende groepen gespaard en er wordt al eens op zere tenen getrapt.

Maud Wybraeke, Groen-gemeenteraadslid in Oudenaarde werd tijdens de jongste editie niet zelf geviseerd, maar raakte naar eigen zeggen geshockeerd door een optreden van fietelgroep De Pilsjaars. Zij speelden een sketch over een Einse dame die terugkeerde van een reis naar Afrika. Voor de vertolking van hun rol in het stuk hadden enkele Einenaren zich verkleed als Afrikaan: niet alleen hun kledij was aangepast, ook hun gezicht was zwart geschilderd.

Ik voel mij ethisch verplicht niet zomaar voorbij te laten gaan dat blanken in een carnavalsstoet zich voordoen als zwarte, ebola-verspreidende wilden met Afrikaanse kledij, tandenkettingen en rokjes van stro en dan nog Afrikaanse namen krijgen Gemeenteraadslid Maud Wybraeke (Groen)

Daarmee hebben De Pilsjaars een grens overschreden, vindt Maud Wybraeke. Het Groen-gemeenteraadslid in Oudenaarde en studente Arabistiek en Politicologie gewaagt van een “achterlijke praktijk”. ‌Vandaag was ze voor ons telefonisch niet bereikbaar, maar postte ze wel een commentaar op Facebook. ”Ik voel mij ethisch verplicht niet zomaar voorbij te laten gaan dat blanken in een carnavalsstoet zich voordoen als zwarte, ebola-verspreidende wilden met Afrikaanse kledij, tandenkettingen en rokjes van stro en dan nog Afrikaanse namen gegeven worden, waarna deze toneelgroep de eerste prijs van het Oudenaardse stadsbestuur krijgt uitgereikt door nota bene de voormalige schepen voor Gelijke Kansen John Adam”, windt Wybraeke zich op.

Vrees voor commotie

Ze wou enkele weken geleden al naar de gemeenteraad stappen met haar voorstel voor een reglementering op de Fietel en andere stoeten. Maar het punt haalde de agenda niet: Wybraeke werd door haar partij teruggefloten uit vrees voor de commotie die over de populaire volksstoet zou ontstaan. Daarom trok ze met haar voorstel naar een technische commissie Sociale Zaken. Zo’n vergadering is ook wel openbaar, maar daar gaat amper publiek luisteren. Toch was de inzet duidelijk: Wybraeke wil dat er in Oudenaarde een verbod komt op het zich verkleden als iemand van een andere etnische afkomst.

Als het over Mexicanen gaat, moeten we native Mexicanen zoeken om die rol te spelen? Dat is echt wel sterk bij de haren getrokken Gemeenteraadslid Kathy De Rycke (N-VA)

“Ik wist niet wat ik hoorde”, reageert Kathy De Rycke, gemeenteraadslid van N-VA, inwoner van Eine en “al jaren fan” van de stoet in haar dorp. “De Fietel is al 166 jaar een traditie in Eine en nu zou die opeens stigmatiserend en neokolonialistisch zijn. Komaan zeg. Het is toch ook onwerkbaar om zwarte personages alleen door zwarte mensen te laten vertolken. Als het over Mexicanen gaat, moeten we native Mexicanen zoeken om die rol te spelen? Dat is echt wel sterk bij de haren getrokken. Daar kunnen we toch niet in meegaan?”, besluit De Rycke.

Een zwarte cafébazin trakteert me zelfs elk jaar omdat ze mijn act zo tof vindt. Wat is hier eigenlijk het probleem? Hilde Pattijn, lid van ‘t Eins Feestcomité en zelf ook figurante in de Fietel

“Ik weet niet wat ons ineens overkomt”, reageert Hilde Pattijn van ’t Eins Feestcomité, organisator van de Fietel beduusd. Zij durft zich in de Fietel ook al wel eens als Afrikaanse vrouw verkleden. “Ik loop zo al vier jaar mee. Nog nooit heeft iemand gezegd daar iets racistisch in te zien, omdat dat er gewoon ook niet in zit. Een cafébazin in Eine, die Afrikaanse is, trakteert me zelfs omdat ze het zo tof vindt dat ik als zwarte in de stoet loop. Wat is hier eigenlijk het probleem? Weet je wat mij wél stoort? Dat iemand commentaar geeft op de Fietel, terwijl ze daar niet eens zelf is geweest, maar zich baseert op een filmpje dat ze heeft gezien. Maud Wybraeke weet niet wat de Fietel is. Bij deze nodig ik ze uit om volgend jaar eens naar onze stoet te komen kijken en hem echt te leren kennen en te beleven”, besluit Pattijn.