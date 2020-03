“Wie zal in de paasvakantie de kinderen van onze zorgverleners opvangen?” Netwerk ouderenzorg Vlaamse Ardennen wil snel duidelijkheid rond kinderopvang voor zorgverleners Ronny De Coster

11u40 5 Oudenaarde Directies van vijf rusthuizen in de Vlaamse Ardennen maken zich zorgen over de paasvakantie van hun personeel. “Wat als we geplande verloven moeten intrekken tijdens de paasvakantie? Reizen kunnen geannuleerd worden, maar kinderen niet”, alarmeert Fernand Maes, voorzitter Netwerk ouderenzorg Vlaamse Ardennen.

“Er is vandaag terecht veel handgeklap voor zorgverleners, want het is niet evident voor hen op de werkvloer. Het doet deugd dat zorgverleners eens naar waarde worden geschat. Zeker na alle respectloze veralgemeningen in de media, sociale en andere, tijdens de laatste maanden. Zeker na alle besparingsrondes van de laatste jaren”, vindt Fernand Maes.

Geen opvang meer in scholen

Maar midden de corona-crisis kijkt de voorzitter Netwerk ouderenzorg Vlaamse Ardennen bang uit naar de paasvakantie. “Vandaag is er nog een opvanggarantie voor zorgpersoneel. Wij, medewerkers en directies, zijn heel dankbaar dat mensen van het onderwijs mee garant te staan dat echte belangrijke dingen zoals kinderopvang voor ons kinderen in deze moeilijke periode mogelijk blijven. Maar straks is het paasvakantie. En wat dan? We horen alleen maar verklaringen vanuit de Vlaamse overheid dat de scholen dan sluiten. En wij horen de onderwijsvakbonden wel, maar de zorgvakbonden niet”, klaagt Fernand Maes aan. Hij roept de crisiscellen en gemeentebesturen in de Vlaamse Ardennen om nu al na te denken over oplossingen voor het kinderopvangprobleem in de paasvakantie. “En dan zullen wij, zorgverleners in onze handen klappen voor al wie ons hierin helpt”, besluit Maes.