“We zullen doorgaan”, speelt stadsbeiaardier in Oudenaarde Ronny De Coster

19 maart 2020

17u35 0 Oudenaarde De Oudenaardse stadsbeiaardier past zijn repertoire aan naar aanleiding van de coronacrisis. “We zullen doorgaan” en ander moedgevende liedjes klinken vanaf zondag uit de Walburgatoren.

In navolging van andere stadsbeiaardiers in Leuven, tienen en Brugge, zorgt ook de Oudenaardse stadsbeiaardier van Lode Schynckel vanaf zondag voor een stevige scheut muzikale anitbiotica tegen het coronavirus.

“Bemoedigende songs zoals Wij zullen doorgaan en We shall overcome zullen te horen zijn”, kondigt Oudenaards cultuurschepen Stefaan Vercamer (CD&V) aan. “Dat wordt dus letterlijk een positieve noot en een aanmoediging in de schaduw van ons ziekenhuis en de woonzorgcentra, waar zoveel hulpverleners actief in de frontlinie staan om besmette en kwetsbare mensen te helpen”, besluit Vercamer.