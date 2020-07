“Wanderwegen” leiden wandelaars met QR-codes langs verbazende plekken in Oudenaarde Ronny De Coster

14 juli 2020

16u38 0 Melden De Dienst Cultuur en de Oudenaardse cultuurraad hebben zogenaamde Wanderwegen uitgestippeld. Langs die routes kunnen wandelaars Oudenaarde verkennen, terwijl QR-codes hen onderweg het werk van kunstenaars laat ontdekken.

Wanderwegen: het is geen tikfout. “Wander staat voor verwondering”, zegt Oudenaards cultuurschepen Stefaan Vercamer (CD&V). “Je kan om het even wanneer en met wie toch cultuur beleven langs Oudenaardse wegen. Het is een mooie symbiose tussen cultuur en natuur. We zijn gegaan voor minder voor de hand liggende routes. Oudenaarde is meer dan alleen maar een schitterends stadscentrum. Ook de andere deelgemeenten hebben heel wat te bieden. De befaamde en beruchte heuvels en de sfeervolle en vaak mystieke Scheldemeersen herbergen heel wat interessante plekjes. Het is precies langs deze paden dat kunstenaars en cultuurmakers hun werken laten zien en horen”, legt de schepen uit.

Die kunstenaars en hun werken ontdek je als wandelaar door QR-codes in te scannen, die langs de route staan. Je maakt kennis met gekende en minder gekende werken met een Oudenaards tintje. Het aanbod is divers: het gaat va, een lied van het bejubelde jongedameskoor Amarante tot een performance van de uit Eine afkomstige contratenor/performer Benjamin Abel Meirhaeghe.

Eerst in Melden

De eerste ‘Wanderweg’ start op het dorpsplein in Melden en gaat langs een tiental knooppunten en dus evenveel paaltjes met QR-codes. Achter iedere code schuilt een artiest of cultuurmaker. Zowel volwassen buitenbeentjes met goesting in cultuur als kinderen zullen wel iets ontdekken wat hen verwondert.

Straks Heurne

Halfweg augustus start een gelijksoortige route in Heurne, waar de route onder meer door de Scheldemeersen gaat. Via postkaartjes, (stads)magazines en sociale media maakt de stad nieuwe routes bekend bij het grote publiek.